Таможенная блокада: Около тысячи вагонов стоит на границе РФ с Украиной

Об этом сообщил РИА Новости представитель РЖД в четверг.

Проблемы у украинских экспортеров на российской таможне начались в конце июля, заявляла в среду Федерация работодателей Украины. Сотрудники таможни, по мнению ведомства, без всяких причин проверяют все украинские товары, заставляя выгружать их. Это ведет к удорожанию или даже срыву поставок украинских грузов российским потребителям. Федеральная таможенная служба РФ не подтвердила и не опровергла эту информацию, отказавшись от комментариев.

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"Сейчас имеется скопление вагонов на подходах к границе со стороны России. Около 500 вагонов на станции Брянск-Льговский и еще около 450 вагонов на подходах к ней", - сообщил представитель РЖД в четверг.

Грузовладельцы в сложившейся ситуации для ускорения доставки могут не растаможивать груз непосредственно на границе, а присвоить ему статус таможенного транзита и растаможить уже по месту прибытия.