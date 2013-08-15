В соцсетях появились призывы к бойкоту российских товаров

В частности, украинских потребителей призывает бойкотировать продукцию российского производства общественная организация Видсич (рус. Отпор - УНИАН).

"Россия объявила Украине тотальную экономическую войну! Все украинские товары запрещены для экспорта в Россию. Правда ли это, или просто запугивание, однако мясные, сырные, шоколадные и другие торговые войны Кремля с Украиной просто ДОСТАЛИ!", - говорится в сообщении на странице организации в Facebook.

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Также в призыве содержатся инструкции, как распознать товары российского производства и предложение сформировать список таких товаров.

"Предлагаем всем неравнодушным присоединиться к бойкоту российских товаров в Украине. Их можно найти по стране-производителю на упаковке, а также по первым трем цифрам штрих-кодов - это 460-469", - сообщает Видсич.

Аналогичные призывы распространяют и отдельные пользователи Facebook и Twitter. Примечательно, что в поиске обоих сервисов по хэштегу #бойкот данные призывы вписываются в более широкий поток сообщений касательно бойкота Олимпиады в Сочи и бойкота русской водки из-за нарушений в России прав секс-меньшинств.