Началось голосование за избрание председателя парламента

С 19.10 до 20.10 в Верховной Раде объявлено голосование по кандидатуре Арсения Яценюка на должность спикера.

Как передает корреспондент УНИАН, к представителям счетной комиссии, которые выдают бюллетени для голосования, выстроилась длинная очередь депутатов из фракций БЮТ и “Наша Украина – Народная самооборона”. Также в очереди стоят представители фракции Блока Литвина.

За процессом голосования наблюдают депутаты из фракции Партии регионов.

Первыми проголосовали лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО и ее заместитель Александр ТУРЧИНОВ. Вбросив свои бюллетени в урны, они остались возле них, чтобы контролировать процесс голосования.