Началось голосование за избрание председателя парламента
19:28, 04 декабря 2007Политика
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Первой проголосовала Тимошенко
С 19.10 до 20.10 в Верховной Раде объявлено голосование по кандидатуре Арсения Яценюка на должность спикера.
Как передает корреспондент УНИАН, к представителям счетной комиссии, которые выдают бюллетени для голосования, выстроилась длинная очередь депутатов из фракций БЮТ и “Наша Украина – Народная самооборона”. Также в очереди стоят представители фракции Блока Литвина.
За процессом голосования наблюдают депутаты из фракции Партии регионов.
Первыми проголосовали лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО и ее заместитель Александр ТУРЧИНОВ. Вбросив свои бюллетени в урны, они остались возле них, чтобы контролировать процесс голосования.
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