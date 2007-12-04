БЮТ и НУ-НС пришли к единому знаменателю
12:44, 04 декабря 2007Политика
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Тимошенко и Кириленко будут рулить по очереди
|Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение единогласно было принято фракциями БЮТ и НУ-НС на совместном заседании.
Кроме того, коалиция приняла решение, что координировать деятельность коалиции по очереди, посессионно будут Ю.Тимошенко и лидер фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО.
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