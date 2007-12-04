БЮТ и НУ-НС пришли к единому знаменателю

Коалиция официально выдвинула на должность главы Верховной Рады кандидатуру министра иностранных дел Арсения ЯЦЕНЮКА, на должность премьер-министра – лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение единогласно было принято фракциями БЮТ и НУ-НС на совместном заседании.

Кроме того, коалиция приняла решение, что координировать деятельность коалиции по очереди, посессионно будут Ю.Тимошенко и лидер фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО.