Одного из лидеров Поры не пустили в Россию

Об этом сообщает председатель Одесской областной организации Политической партии "УДАР Виталия Кличко" Андрей Юсов в своем блоге на «Украинской правде».

Юсов пишет: «Только что позвонил по телефону мой друг и коллега по революционному ремеслу Евгений Золотарев. Он собирался осуществить нескольконедельное туристическое путешествие на Алтай, но в Россию его не пропустили. Авто с украинцами несколько часов продержали на границе, ссылаясь на то, что есть проблемы с документами и они ждут ответа из Москвы. После того, как ответ был получен, Евгению вернули документы и сказали, что въезд на территорию Российской Федерации ему запрещен».

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Юсов отмечает, что Золотарев – один из организаторов Гражданской кампании «Пора» во время Помаранчевой революции, эколог и общественный деятель, сегодня - активист движения "Третья Украинская Республика".

Как сообщил УНИАН информированный источник, Золотарева не пропустили в РФ сегодня днем на автомобильном пункте пропуска Плетеневка-Шебекино (Харьковская область).