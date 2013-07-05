Противники Тимошенко сегодня под суд не пришли

В Харькове на площади Руднева перед зданием Апелляционного суда Харьковской области, где сегодня Киевский районный суд города продолжит слушание дела о нарушениях в деятельности ЕЭСУ, митингуют сторонники экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции принимают участие около 50 человек.

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Люди держат национальные флаги, флаги ВО “Батькивщина”, плакаты с изображением Тимошенко и транспарант с надписью: “Юле - свободу!”.

Участники митинга требуют прекратить политические репрессии в Украине и освободить Тимошенко.

Сторонники экс-премьера скандируют: “Юле - свободу!” и “Банду прочь!”.

В этот раз на площади Руднева не проходит митинг противников Тимошенко.