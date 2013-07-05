Возле больницы, где лежит Тимошенко, резко увеличилось количество милиции

Сегодня после 10 утра на территорию Центральной клинической больницы №5 в Харькове, где проходит курс лечения экс-премьер-министр Юлия Тимошенко, заехали 2 микроавтобуса и 3 машины милиции.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили сторонники Тимошенко, которые находятся во дворе больницы.

По их словам, на территории больницы также резко увеличилось количество милиции.

Сторонники кричат: “Юле волю!”

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Как сообщал УНИАН, 5 июля в 15.00 начнется заседание Киевского районного суда Харькова по делу ЕЭСУ по обвинению экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Заседание будет проходить в помещении областного апелляционного суда на площади Руднева, 36.

4 июля Тимошенко категорически отказалась быть этапированной в Киевский районный суд Харькова для участия в заседании.