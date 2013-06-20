Кравчук призывает поляков не открывать «ящик Пандоры»

Президент Польши Бронислав Коморовский выступает против действий, которые могут навредить развитию польско-украинских отношений в связи с 70-й годовщиной Волынской трагедии.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сказал экс-президент Украины, председатель общественного комитета "Примирение между народами" Леонид Кравчук, который встретился с Коморовским в Варшаве 19 июня.

Выступая в Варшавском университете, Кравчук назвал "конструктивным и взвешенным" разговор, который он провел с главой Польского государства, отметив, что они согласились с необходимостью сохранить хорошие отношения между Украиной и Польшей.

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"Никакие наши действия сегодня не могут быть такими, чтобы навредить углублению наших польско-украинских отношений, плато для которых создавалось уже 22 года", - сказал Кравчук, рассказывая о разговоре с Коморовским.

Экс-президент Украины призвал рассматривать Волынскую трагедию в контексте событий Второй мировой войны и напомнил, что украинский и польский парламенты в 2003 году уже принимали совместное заявление по этому поводу. Кравчук назвал "взвешенной" позицию, изложенную в том заявлении, а попытки определенных сил время от времени возвращаться к переоценке тех событий "вредными".

"Есть не достаточно корректные заявления определенных политических сил, но нет и, зная настроения действующего Президента Украины и парламента, убежден - не будет поставлен в Верховной Раде вопрос о пересмотре оценок, которые были подготовлены совместно в 2003 году", - сказал он.

Кравчук также отметил, что трагедия на Волыни в 1943 году не может быть квалифицирована как "геноцид" польского населения, заметив, что те события не подпадают под такое определение Организации Объединенных Наций.

Он также призвал не называть ОУН и УПА "преступными" организациями, отметив, что квалифицировать их действия как преступные может лишь международный суд.

Кравчук призвал не открывать "ящик Пандоры", выискивая в истории факты, которые подтверждали бы одну из версий событий 1943 года на Волыни, которая выгодна в определенном политическом контексте, подчеркнув, что это составляет большую опасность для отношений между Украиной и Польшей.

Он добавил, что власть обеих стран имеет возможности организовать совместные мероприятия по случаю 70-й годовщины Волынской трагедии, выразив надежду, что это произойдет.

Присутствующий на встрече украинский историк Андрей Козицкий добавил, что назвать события 1943 года на Волыни "геноцидом" поляков является "слишком сильным словом", которое может "отравить отношения между государствами на десятки лет вперед".

Как сообщал УНИАН, депутаты польского Сейма планируют принять по случаю 70-й годовщины Волынской трагедии специальное заявление. Большинство парламентских партий в своих проектах заявления обвиняют "преступные организации" ОУН и УПА в "геноциде" поляков.

Против использования слова "геноцид" выступает правящая в Польше партия "Гражданская платформа" (РО), которая представлена в Сейме 209 депутатами из 460.

Справка УНИАН. В этом году на политическом уровне в Польше широко обсуждается тема польско-украинского конфликта времен Второй мировой войны и после нее, в частности в связи с 70-й годовщиной трагических событий на Волыни.

По информации Центра исследований освободительного движения, в 1942-1947 годах продолжалась «Вторая польско-украинская война», которая развернулась в рамках Второй мировой войны. Война шла за украинские территории, которые до 1939 года входили в состав Польши (Холмщина, Волынь, Галичина), на которых украинцы хотели создать собственное государство, а поляки желали восстановления довоенных границ. Однако вопрос границ решился после Второй мировой без участия украинцев и поляков, после чего коммунистическая власть Советского Союза и Польши насильственно изменила этническую конфигурацию западноукраинских и восточнопольских территорий.

По материалам «Википедии», Волынская трагедия (пол. Rzeџ woіyсska, «Волынская резня») - обоюдные этнические чистки украинского и польского населения, осуществленные Украинской Повстанческой Армией и польской Армией Краевой при участии польских батальонов шуцманшафта и советских партизан в 1943 году во время Второй мировой войны на Волыни.

В традиционной польской историографии тенденциозно воспринимается как этническая чистка исключительно польского населения; в украинской - как «ответное действие на зверства поляков в отношении украинских граждан.

Осенью 1942 года немецкая власть начала выселять с территории украинско-польского приграничного коридора поляков, и на их место заселять немцев и украинцев. В ответ АК уничтожила несколько сот представителей украинской сельской элиты. За это в июле 1943 года УПА начала карательные акции против мирного польского населения.

По подсчетам некоторых польских специалистов, во время этой трагедии с польской стороны погибло, по меньшей мере, 35 тысяч человек (главным образом польских крестьян), фамилии 18 тысяч из них установлены, с украинской стороны на Волыни погибло до нескольких тысяч человек. Количество погибших украинцев на всех территориях украинско-польского конфликта, включая Волынь, достигает 21-24 тысяч человек.

По данным Польского института памяти IPN, в результате начавшихся в июле 1943 года массовых акций к принуждению поляков оставить территорию нынешней Волынской области Украины, которая тогда входила в состав Польского государства, от рук украинцев погибло около 100 тысяч поляков.

Украинские историки считают завышенными оценки своих польских коллег, отмечая, что в результате этих событий от рук поляков также погибали украинцы.