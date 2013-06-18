Власенко говорит, что не обсуждает с Тимошенко вопрос ее лечения за рубежом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Власенко сообщил журналистам перед ЦКБ “Укрзализницы” в Харькове после встречи с Тимошенко.

“Нет, действительно этот вопрос с ней не обсуждали. Мы стараемся с ней гипотетические вопросы не обсуждать. У нас очень много практических вопросов, которые у нас каждый день возникают”, - сказал Власенко.

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По его словам, вопрос лечения Тимошенко за рубежом не обсуждался ни с ней, ни с председателем политсовета партии “Батькивщина” Арсением Яценюком.