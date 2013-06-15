Евгения Тимошенко: непонятно, сколько мама может еще продержаться

Об этом она сказала сегодня корреспонденту УНИАН по телефону из датского Борхольма, где принимала участие в конференции либералов Дании.

«Я, как дочь, очень переживаю за ее здоровье и ее жизнь. Она уже 20 месяцев не выходит на улицу, не видит солнечного света, ее здоровье постепенно ее оставляет. Она может и не замечает этого, она - очень сильный человек и не показывает этого, но для нас каждый день ее пребывания там – вырванный день из жизни. И непонятно, сколько она еще может продержаться», - сказала Е.Тимошенко.

Она напомнила, что во время своего последнего визита профессор немецкой клиники «Шарите» Карл Макс Айнхойпль заявил, что Ю.Тимошенко не сможет полностью выздороветь и восстановиться без инвазивной терапии и, возможно, без операции.

В связи с этим, Е.Тимошенко отметила, что выступает, в частности за то, чтобы власти разрешили ей поехать на лечение в Германию.

«Те доктора, которые находятся под давлением, они хоть и заботятся, но все-таки зависимые доктора, поэтому инвазивная терапия исключена в украинской больнице, поэтому я из личных причин, конечно же, поддерживаю гуманитарное решение», - сказала Е.Тимошенко.

Вместе с тем, она напомнила, что Ю.Тимошенко неоднократно повторяла, что не хочет уезжать из Украины и идти на какие-либо переговоры с властью.