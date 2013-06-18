В Украине начнется удешевление банковских кредитов - эксперт

Снижение учетной ставки Нацбанком является сигналом для удешевления банковских кредитов для реального сектора экономики, которое начнется через два-три месяца. Такое мнение высказал независимый финансовый эксперт Анатолий Заика.

«Украинская банковская система в последнее время не ощущает нехватки средств, а у большинства банков, наоборот, наблюдается излишняя ликвидность. Это связано с массовым возвратом в систему гривневых депозитов, что стало возможно благодаря постепенному восстановлению доверия населения к финансовым институтам. В то же время банки «не успевают» размещать эти деньги в виде кредитов, поскольку очень осторожно подходят к кредитованию субъектов хозяйственной деятельности», - сказал эксперт.

Он напомнил, что последний раз НБУ пересматривал размер учетной ставки в марте 2012 г., но с того времени был вынужден проводить жесткую политику на денежно-кредитном рынке для достижения макроэкономической стабилизации. Сейчас же, по мнению Заики, НБУ дает сигнал финансовым учреждениям о снижении процентных ставок по кредитам.

«Снижение учетной ставки будет иметь наибольшее значение для тех банков, которые намерены получить средства от НБУ на поддержку ликвидности, а также для тех, кто намерен получить от регулятора средства для кредитования в рамках целевых программ. В таком случае заемщики могут рассчитывать на снижение кредитных ставок. Эффект от снижения учетной ставки будет заметен уже через два-три месяца», - полагает эксперт.

Напомним, первый замглавы НБУ Борис Приходько заявил, что регулятор продолжит снижение учетной ставки в 2013 г. «Национальный банк продолжит этот тренд. Мы постараемся сделать учетную ставку базовой для других ставок, и будем стимулировать банки кредитовать экономику», - сказал представитель НБУ.