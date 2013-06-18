Янукович: Украина может присоединиться к положениям ТС, не противоречащим евроинтеграции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в совместном с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявлении для прессы после церемонии подписания двусторонних документов.

Янукович подчеркнул, что Украина идет путем европейской интеграции и это значит для страны воплощение европейских стандартов.

Он подчеркнул, что Украина сейчас проводит процесс гармонизации законодательства с законодательством Европейского Союза.

«Мы фактически с первых лет независимости начали работать над выполнением обязательств, которые взяла на себя Украина при вступлении в Совет Европы. Я думаю, этим же сегодня занимается и Беларусь, только у нас немножко, как говорят, разные скорости. Что-то мы возможно делаем лучше, что-то быстрее, что-то может быть и хуже, но не нам давать оценку этому. И мы не собираемся никому давать оценку. Пускай оценку дают эксперты Совета Европы», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что евроинтеграционным устремлениям подчинены и все действия власти по реформированию страны.

В тоже время, по словам главы государства, Украину не могут не волновать интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Он напомнил, что Украина присоединилась к Договору о зоне свободной торговли в СНГ.

Что касается Таможенного союза, по словам Януковича, его создание произошло в отрыве Украины от этого процесса.

«Это те пять лет, в которые Украина не принимала участие, за это время страны Таможенного союза приняли большое количество документов, положений функционирования этого интеграционного объединения», - сказал Янукович.

По его словам, чтобы Украина могла присоединиться в какой-то мере к тем или иным положениям этого интеграционного объединения, необходимо было создать определенный инструмент.

По мнению Януковича, одним из таких инструментов является подписание Меморандума, согласно которому Украина получила статус наблюдателя в Евразийской экономической комиссии.

«Что для нас очень важно, чтобы мы получили эти документы и имели возможность их рассмотреть, и мы их рассмотрим. И в части того, что не будет противоречить нашим международным обязательствам, Украина присоединиться к положениям Таможенного союза. Мы хотим иметь нормальные торговые отношения со странами Таможенного союза», - сказал Янукович.

По его словам, Украина хотела бы, чтобы ТС интегрировался во Всемирную торговую организацию.

Говоря о подписании Меморандума о статусе наблюдателя Украины в ЕЭК, Янукович отметил, что это было чисто экономическим решением.

«Я думаю, многое еще впереди», - добавил при этом Янукович.

Как сообщал УНИАН, 31 мая премьер-министр Украины Николай Азаров и глава Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко подписали меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и Украиной. Меморандум предусматривает предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 года.

Евразийская экономическая комиссия создана решением президентов России, Беларуси и Казахстана в конце 2011 года как единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства (на сегодняшний день в состав входят РФ, Беларусь, Казахстан с возможностью присоединения других стран). Имеет статус наднационального органа управления. Организация не подчинена какому-либо из правительств трех стран. Решения обязательны для выполнения на территории трех стран. С 1 января 2012 года на территории России, Беларуси и Казахстана начала работать новая интеграционная структура - Единое экономическое пространство (ЕЭП). ЕЭП должно стать важной вехой на пути к созданию большего интеграционного объединения - Евразийского экономического союза, идею которого еще в 1994 году предложил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Евразийский экономический союз планирует начать свою работу с 1 января 2015 года.