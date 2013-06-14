Премьер Турции пошел на компромисс с митингующими

Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с манифестантами пообещал наказать сотрудников полиции, которых признают виновными в чрезмерном применении силы. Об этом, как сообщает агентство «Анатолия», на пресс-конференции по итогам переговоров рассказал представитель правящей Партии свободы и справедливости Хюсейн Челик.

Также глава правительства Турции обязался подчиниться решению суда относительно дальнейших планов по застройке стамбульского парка Гези. Речь идет о постановлении, которое должен принять административный суд Стамбула. 31 мая суд принял обеспечительные меры по иску, приостановив в парке все строительные работы.

По словам Челика, Эрдоган выразил готовность пойти с митингующими на компромисс даже в том случае, если суд все же разрешит строительство - премьер-министр пообещал организовать референдум. Ранее, как пишет «Анатолия», Эрдоган выражал сомнения в объективности решения суда, настаивая, что изначальные планы властей поменять будет нельзя.

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Встреча премьер-министра с манифестантами, начавшаяся в ночь на пятницу, длилась примерно три часа. Со стороны оппозиции в ней приняли участие и представители наиболее активной группы «Солидарность Таксима», с которыми ранее Эрдоган встречаться отказывался.

Манифестанты выразили удовлетворение итогами переговоров, посчитав обещание властей подчиниться судебному решению своей победой. В то же время участники «Солидарности Таксима» заявили, что решение о возможном прекращении акций протеста будут принимать не они, а собравшиеся на площади Таксим манифестанты.

Переговоры премьер-министра Турции с митингующими были проведены по прошествии более чем двух недель акций протеста в Стамбуле и других городах страны.

Лента.ру