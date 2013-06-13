Премьер Турции выдвинул ультиматум стамбульским демонстрантам и дал 24 часа

Как пишет The Guardian, глава правительства отвел манифестантам сутки на то, чтобы покинуть парк Гези и прилегающую к нему площадь Таксим.

«Ранее мы не отвечали ударом на удар. Но теперь силы безопасности будут действовать совсем иначе. Это все закончится в течение 24 часов», — пообещал Эрдоган. При этом он не стал пояснять, что в его понимании означает «иначе». Ранее соратники премьера по правящей Партии справедливости и развития прямо заявляли, что полиция будет силой вытеснять протестующих с территории парка. По данным издания, демонстранты уже готовятся к очередному штурму своего лагеря, выполнять ультиматум премьера никто не собирается.

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Министр внутренних дел Турции Муаммер Гюлер, однако, попытался задобрить демонстрантов, назвав их «детьми». «Мы верим, что наши дети действуют искренне. Но они не могут находиться вместе с провокаторами в парке Гези, дети должны уйти», — цитирует министра Hurriyet. Гюлер предложил им расселиться в близлежащих отелях, где пустует около 30 тысяч мест. При этом он объявил, что полиция «выполнит свою работу», если через сутки в парке останутся «маргинальные элементы, начинающие стычки», - отмечает Лента.ру.

Турецкие власти и ранее пытались выгнать демонстрантов из парка в центре Стамбула, действуя силой, угрозами, провокациями и уговорами, однако демонстранты по-прежнему занимают Гези. Они требуют гарантий неприкосновенности парка, а также извинений от премьер-министра за применение избыточной силы против простых людей.

Эрдоган, гордящийся своим имиджем твердого и непреклонного политика, многократно заявлял, что «не преклонит колен» перед «бездельниками, мародерами и пьяницами», поэтому ни извинений, ни гарантий относительно парка давать не будет.

В то же время соратники премьера по партии все-таки попытались найти компромисс, предложив решить судьбу парка на референдуме.