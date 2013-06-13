В Стамбуле демонстранты отказались подчиниться ультиматуму Эрдогана

Как сообщает lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse, с таким заявлением выступила группа «Солидарность Таксима», которая считается одним из инициаторов выступлений в защиту парка Гези.

Также протестующие отказались от предложения правящей в Турции Партии свободы и справедливости провести референдум по поводу будущего парка.

Эрдоган выступил с ультиматумом в адрес демонстрантов в четверг, 13 июня. Он потребовал от людей, собравшихся на площади Таксим, освободить ее в течение суток. «Теперь силы безопасности будут действовать совсем иначе. Это все закончится в течение 24 часов», — заявил премьер-министр Турции.

Последний рейд в лагере демонстрантов турецкая полиция провела в ночь на 11 июня. Тогда площадь Таксим была полностью зачищена от протестующих, однако из парка Гези их выгонять не стали.

Массовые волнения, связанные с планами властей Турции застроить парк Гези и восстановить на его месте старые военные казармы, продолжаются в Стамбуле около двух недель. Первоначально протестующие требовали отменить строительство, впоследствии лозунги приобрели политический характер. Полиция и демонстранты неоднократно вступали в силовое противостояние, четыре человека, по данным властей, погибли.