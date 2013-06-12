Главное за день: обзор топ-новостей

Меркель обещала пожаловаться Обаме на глобальное интернет-слежение

Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала обсудить некоторые аспекты американской системы слежения во время ее встречи с Президентом США Бараком Обамой, которая состоится на следующей неделе в Берлине. Между тем компании Google, Facebook и Microsoft, подозреваемые в сотрудничестве со спецслужбами, попросили у американского правительства разрешить им раскрыть информацию о запросе спецслужб по данным клиентов этих компаний.

Кармазин: суд приказал изъять удостоверение нардепов у Домбровского и Балоги

Окружной административный суд Киева 11 июня обязал председателя Верховной Рады Владимира Рыбака изъять удостоверение у народных депутатов Александра Домбровского и Павла Балоги. Об этом сообщил в интервью УНИАН народный депутат нескольких предыдущих созывов Юрий Кармазин. В партии "Единый центр" судебное решение об изъятии удостоверений назвали «политическим заказом власти». Домбровский заявил, что решение имеет не юридический, а политический характер.

В Москве прошел Марш против палачей

В Москве состоялось оппозиционное шествие «Марш против палачей» в поддержку обвиняемых в "болотном деле". Данные о численности акции различаются: оппозиционеры считают, что участников было 30 тыс., а ГУВД - что на пике численности акции достигла всего 6 тыс. человек.

Кучма понимает, что Януковичу «трудно жить между молотом и наковальней»

Экс-президент Украины Леонид Кучма считает, что на сегодняшний день нет четкой уверенности в том, что Таможенный союз сможет нормально работать, и представители украинской стороны должны все тщательно взвесить, прежде чем принимать какое-то решение о сотрудничестве с этим объединением. По его мнению, «трудная проблема сегодня у власти и у Президента - надо принимать стратегическое решение, потому что сегодня между молотом и наковальней нельзя дальше жить, куда-то нужно прислониться, к какому-то берегу».

Поляк совершил акт самосожжения возле канцелярии Туска

Сегодня в Варшаве поляк совершил акт самосожжения перед канцелярией главы правительства Польши Дональда Туска. Мужчина не имел с собой никаких плакатов и не объяснил, почему он это сделал.

Украина с начала года сократила транзит российского газа на 16%

Транзит российского газа через территорию Украины в страны Евросоюза в январе-мае 2013 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 16% - до 31121 млн куб. м. Также сообщается, что Украина в январе-мае 2013 года сократила потребление газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 7,3% - до 23,86 млрд кубометров с 25,747 млрд кубометров.

Завтрашний визит премьер-министра Литвы в Украине отменили

Премьер-министр Литвы во время своего визита в Украину должен был встретиться с рядом украинских чиновников, в частности главой украинского правительства Николаем Азаровым и спикером Верховной Рады Владимиром Рыбаком.

Налоговики провели обыск в офисе WebMoney и заблокировали счета

Государственная налоговая служба в Киеве провела обыск в офисе компании, предоставляющей услуги моментальных интернет-расчетов WebMoney, расположенном на улице Марины Расковой в Киеве. В то же время, на официальном сайте Миндоходов сообщается о ликвидации "незаконной схемы на рынке электронных платежей".