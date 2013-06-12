Политики назвали изъятие удостоверений Домбровского и Балоги заказом и расправой

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Единого Центра», об этом говорится в заявлении Коллегии лидеров партии.

«Единый Центр» считает, что попытки продолжить расправу над народными депутатами Балогой и Домбровским через судебную систему являются выполнением политического заказа власти. Таким образом она пытается выработать систему наказания политических оппонентов и узаконить практику лишения мандатов народных депутатов через сомнительные судебные решения», - отмечается в заявлении.

В «Едином Центре» обращают внимание общественности на «подковерный характер» судебного заседания Окружного административного суда Киева относительно полномочий Балоги и Домбровского, без привлечения последних для отстаивания своих законных интересов. «Это является не только нарушением действующего законодательства (в частности ч. 2, ст. 53 Кодекса административного судопроизводства), но является свидетельством заказного характера действий суда», - говорится в заявлении.

«Единый Центр» призывает руководство Верховной Рады и народных депутатов Украины занять четкую позицию в этой ситуации и не допустить прецедента политической расправы над парламентариями.

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В то же время, народный депутат Юрий Стець в комментарии УНИАН заявил, что решение ОАС Киева является незаконным.

"Это ничто иное, как политическая расправа над народными депутатами Украины. Председатель Верховной Рады не имеет права выполнять незаконное решение, а судьи не могут обязать Рыбака нарушать конституцию. Кроме того, в решении Окружного админсуда Киева есть все признаки заказности и некомпетентности. Думаю, после такого решения все судьи, которые выносили вердикт, должны быть отправлены в отставку", - объяснил Стець.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 июня, Окружной административный суд Киева обязал председателя Верховной Рады Владимира Рыбака изъять удостоверения у народных депутатов Домбровского и Балоги.

8 февраля этого года Высший административный суд Украины лишил Балогу и Домбровского депутатских полномочий. Основанием для этого стал иск депутата Верховной Рады VI созыва Юрия Кармазина, который заявил о фальсификации выборов в округах № 11 (Винницкая область) и № 71 (Закарпатская область), где избирались Домбровский и Балога.

14 февраля председатель Верховной Рады Рыбак сообщил, что направил в Конституционный Суд представление относительно соответствия Основному Закону решения ВАСУ о лишении Балоги и Домбровского полномочий.

13 мая правительство одобрило проект закона о проведении повторных выборов народных депутатов в семи одномандатных округах: №№ 94, 132, 194, 197, 223, 11 и 71.

Оппозиция настаивает на проведении перевыборов только в 5 округах, поскольку считает решение суда в отношении Домбровского и Балоги неправомочным.