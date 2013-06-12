Укртрансгаз: Украина в январе-мае сократила потребление газа на 7%

Согласно сообщению, потребление газа в Украине за май 2013 года составило 1,765 млрд куб. м, что на 13,3% ниже показателя мая 2012 года.

Как сообщал УНИАН, согласно утвержденному Кабинетом министров прогнозному балансу природного газа, Украина планирует в 2013 году осуществить импорт газа в объеме 27 млрд кубометров, в то время как в прошлом году импортировала 33 млрд куб. м.

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Поступления газа в текущем году от российского газового монополиста компании "Газпром" составят 18 млрд куб. м, от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

Всем потребителям Украины в текущем году будет поставлено 47,879 млрд куб. м природного газа, из которых населению — 16,5 млрд куб. м. Теплогенерирующим станциям и ТЭЦ в 2013 году планируется поставить 6,3 млрд куб. м газа, а промышленным потребителям — 24,12 млрд куб. м.

Справка УНИАН. Украина в 2012 году потребила 48,7 млрд куб. м. газа, в 2011 году - 59,3 млрд куб. м, в 2010 году – 57,7 млрд куб. м, в 2009 году – 51,9 млрд куб. м, в 2008 году – 66,3 млрд куб. м, в 2007 году – 69,9 млрд куб. м, в 2006 году – 73,9 млрд куб. м, в 2005 году – 76,4 млрд куб. м.