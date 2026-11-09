Обсуждали месяцами: в Politico раскрыли детали разговора Стубба и Стёре с Путиным

Каждая из сторон по очереди излагала заранее подготовленные тезисы, не перебивая собеседника.

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере несколько месяцев тайно обсуждали идею звонка диктатору РФ Владимиру Путину. Они рассчитывали, что столь решительный и прямой шаг в общении с российским лидером продемонстрирует твердость Европы.

Однако, как пишет Politico, вместо этого разговор спровоцировал самый серьезный раскол среди северных стран-союзниц со времени начала полномасштабного вторжения России в Украину. Он также обнажил более глубокие разногласия в Европе относительно того, как выстраивать отношения с Москвой в период подготовки к мирным переговорам.

Издание пообщалось с дипломатами и политиками и узнало, что происходило во время телефонного разговора Стёре, Стубба и Путина.

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Подготовка к разговору

В октябре Трамп вернулся к вопросу завершения войны в Украине. При этом он раскритиковал президента Владимира Зеленского за продолжение атак на российскую энергетическую инфраструктуру, но заявив, что к действиям путинской стороны "претензий нет".

Опасаясь, что переговоры могут окончательно сорваться, Стубб и Стёре решили вмешаться.

"Проконсультировавшись с Зеленским, лидеры Норвегии и Финляндии пришли к выводу, что нельзя допустить, чтобы Трамп, Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер остались единственными представителями Запада, ведущими прямой диалог с Путиным", - отмечает издание.

В течение нескольких месяцев Стубб и Стёре в частном порядке обсуждали возможность совместного звонка в Кремль, придя к выводу, что возобновление диалога крайне важно в преддверии новых переговоров в Абу-Даби.

Как признаются в частных беседах многие дипломаты, в Европе больше нет уверенности в том, что Вашингтон будет отстаивать интересы – будь то интересы самой Европы или Украины.

"Нам нужны лидеры, поддерживающие Украину, которые тоже могли бы донести свою позицию до Путина", - отметил другой чиновник.

В конце концов Стубб и Стёре связались с окружением Путина и согласовали формат беседы: каждая из сторон по очереди излагает заранее подготовленные тезисы, не перебивая собеседника.

Детали разговора

По некоторым сведениям, Путин прочитал скандинавским лидерам пространную лекцию о славянской истории и истоках войны в Украине.

Один высокопоставленный чиновник, знакомый с ходом беседы, сообщил, что Стубб и Стёре терпеливо слушали Путина на протяжении всего 90-минутного разговора. В то же время другие европейские официальные лица, проинформированные о содержании звонка, опровергли эту информацию.

Стубб и Стёре передали Путину послания от Зеленского: вопросы территориальных границ могут обсуждаться только на уровне лидеров, в формате личной встречи, причем предварительным условием должны стать меры по деэскалации. Затем Стубб и его коллега перешли к теме безопасности в Балтийском море.

По словам чиновников, одной из целей этого телефонного разговора была попытка оценить психологическое состояние Путина. Стёре отметил, что во время беседы Путин вел себя "рационально" и "профессионально". "Его доводы были изложены совершенно четко".

Негативная реакция Европы

Когда офис Стубба объявил о состоявшемся неожиданном телефонном разговоре, лидеры Дании, Швеции и ряда других стран находились в Хельсинки на заседании Северного совета. И они даже не пытались скрыть свое раздражение от услышанного.

Их недовольство было вызвано не столько самим решением вступить в контакт с Путиным, сколько тем, что Стубб и Стёре не согласовали свои действия с союзниками заранее.

При этом Стубб и Стёре утверждают, что никогда не пытались выступать от имени кого-либо, кроме своих собственных стран. Перед звонком они подробно обсудили с Зеленским, что именно стоит сказать Путину, а после разговора снова проинформировали его о результатах.

Разговор лидеров Финляндии и Норвегии с Путиным

27 октября состоялась серия телефонных разговоров с участием президента Финляндии и премьер-министра Норвегии. Цель беседы заключалась в том, чтобы передать непосредственно Путину сообщение от Украины относительно предстоящих мирных переговоров в Абу-Даби.

Reuters, ссылаясь на источник, близкий к Кремлю, сообщило, что Путин во время телефонного разговора со Стуббом и Стере заявил, что Россия не намерена отказываться от захвата всего Донбасса.

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