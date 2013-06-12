Меркель обещала пожаловаться Обаме на глобальную интернет-слежку

Об этом сообщает New Europe со ссылкой на Washington Post.

Комментируя предстоящую встречу с американскими высокопоставленными должностными лицами в четверг, 13 июня, вице-президент Еврокомиссии заявила: "Четкая правовая основа для защиты персональных данных не является роскошью или препятствием, а является фундаментальным правом".

В то же время, как пишет газета, канцлер Германии Ангела Меркель пообещала обсудить некоторые аспекты американской системы слежки во время ее встречи с Президентом США Бараком Обамой, которая состоится на будущей неделе в Берлине.

В публикации отмечается, что, начиная с 2007 года, разработанная американскими правительством секретная программа для онлайн-слежки PRISM скачивала данные с серверов Министерства обороны США, а также предоставляла постоянный доступ к данным Facebook, Microsoft, Google, Apple.

По мнению американских правительственных чиновников, эта слежка является законной. Так, юридическим основанием деятельности PRISM является закон о надзоре Внешней разведки от 1978 г. Именно он позволяет физическое и электронное наблюдение за иностранными государствами и их агентами, включая и американских граждан.

По теме: ЕС защитит своих граждан от американских спецслужб

В свою очередь Guardian пишет, что программа слежки PRISM позволяет классифицировать и даже отображать в виде графиков разнообразную информацию, полученную из компьютерных и телефонных сетей в той или иной стране.

Страной, по которой было собрано наибольшее количество информации, в мае текущего года был Иран - более 14 млрд разведывательных фрагментов, затем Пакистан - 13,5 млрд. Третье место занимает Иордания, один из ближайших арабских союзников Америки - 12,7 млрд, четвертое - Египет - 7,6 млрд, пятое место занимает Индия с 6,3 млрд. файлов.