Кучма понимает, что Януковичу «тяжело жить между молотом и наковальней»

Экс-Президент Украины Леонид Кучма считает, что на сегодняшний день нет четкой уверенности в том, что Таможенный союз сможет нормально работать, и представители украинской стороны должны все тщательно взвесить, прежде чем принимать какое-то решение о сотрудничестве с этим объединением.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кучма заявил сегодня, отвечая на вопрос журналистов в Киеве.

Кучма напомнил, что с момента распада Советского Союза Украина и Россия неоднократно подписывали многочисленные документы о взаимовыгодном экономическом сотрудничестве, включая соглашение о создании зоны свободной торговли, о создании экономического союза, однако ни один из них не работает в полном объеме.

«Я всегда был сторонником самых тесных отношений между странами, однако, где уверенность украинской стороны, что Таможенный союз будет в ином положении?», - сказал Кучма.

По его мнению, экономическое сотрудничество межу странами тормозят политические факторы.

«Давайте, чтобы политика не бежала впереди паровоза экономики... Без ультиматумов политика должна быть с Евросоюзом, тоже самое», - отметил экс-Президент.

По его мнению, «самая тяжелая проблема сегодня у власти и у Президента — надо принимать стратегическое решение, потому что сегодня между молотом и наковальней нельзя дальше жить, куда-то нужно прислониться, к какому-то берегу».