'Это будет интересно': Трамп раскрыл, о чем будет говорить на встрече с Путиным и Си

Будет обсуждаться, в частности, война в иране.

Президент Дональд Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным на саммите лидеров АТЭС в Китае на следующей неделе, и спрогнозировал, что встреча будет "интересной".

Как пишет Reuters, перед вылетом из Флориды в Вашингтон Трамп сообщил журналистам, что отправится в Китай на саммит АТЭС, который пройдет 18–19 ноября в Шэньчжэне.

"Думаю, одна из встреч пройдет с участием президента Путина и председателя Си – это будет интересно. Мы обсудим многое, в том числе денуклеаризацию. Мы также пытаемся положить конец войне в Иране", – сказал он.

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Встреча Трампа, Си и Путина и вопрос Украины

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Путин предложил использовать трехстороннюю встречу для обсуждения завершения затянувшейся войны России в Украине.

президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, встречавшийся с Си Цзиньпином, рассказал, что китайский лидер был "удивлен" вопросом о возможных переговорах по Украине. Си Цзиньпин также отверг предположение о том, что Китай, Россия и США могут обсуждать украинский вопрос в трехстороннем формате.

Стоит также отметить, что в интервью программе "60 минут" телеканала CBS 8 ноября Трамп заявил, что заключение сделки по прекращению российско-украинской войны уже близко, при этом намекнул, что в результате Украина может приобрести "несколько иной вид".

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