Поляк совершил акт самосожжения возле канцелярии Туска
15:32, 12 июня 2013Мир
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Сегодня в Варшаве поляк совершил акт самосожжения перед канцелярией главы правительства Польши Дональда Туска.
Мотивы поступка мужчина не объяснил / Фото: Dziennik
Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь варшавской полиции Мариуш Мрозек.
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По его словам, 56-летний мужчина в тяжелом состоянии, с ожогами 60% тела, доставлен в больницу.
Как сказал пресс-секретарь, мужчина не имел с собой никаких плакатов и не объяснил, почему он это сделал. "Рядом уже несколько дней проходит пикет, но он не был его участником", - сказал Мрозек.
По его словам, мужчина приехал в Варшаву из региона вблизи польской столицы.
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