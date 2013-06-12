Поляк совершил акт самосожжения возле канцелярии Туска

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь варшавской полиции Мариуш Мрозек.

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По его словам, 56-летний мужчина в тяжелом состоянии, с ожогами 60% тела, доставлен в больницу.

Как сказал пресс-секретарь, мужчина не имел с собой никаких плакатов и не объяснил, почему он это сделал. "Рядом уже несколько дней проходит пикет, но он не был его участником", - сказал Мрозек.

По его словам, мужчина приехал в Варшаву из региона вблизи польской столицы.