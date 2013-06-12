В Москве прошел Марш против палачей

В Москве состоялось оппозиционное шествие «Марш против палачей» в поддержку обвиняемых по "болотному делу", передает «Газета.Ru».

Данные о численности акции разнятся: оппозиционеры считают, что участников было 30 тыс., а ГУВД — что на пике численность акции достигла всего 6 тыс. человек. Они прошли от Калужской площади до Болотной площади.

Перед окончанием шествия его участники какое-то время стояли на Болотной набережной и скандировали «Навальный — наш мэр». Воздушные шары с листовками было решено не запускать: они оказались слишком тяжелыми.