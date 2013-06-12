Налоговики провели обыск в офисе WebMoney и заблокировали счета
Государственная налоговая служба в Киеве провела обыск в офисе компании, предоставляющей услуги моментальных интернет-расчетов WebMoney, расположенном на улице Марины Расковой в Киеве.
Об этом порталу Дело сообщила руководитель департамента по связям с общественностью компании Маргарита Ормоцадзе.
Она также сообщила, что сотрудниками налоговой службы были изъяты тестовые сервера компании, на которых проводилось исследование новых IT-разработок компании.
На данный момент сотрудники компании WebMoney готовят правовую оценку действиям налоговой службы.
В тоже время, на официальном сайте Миндоходов сообщается о ликвидации "незаконной схемы на рынке электронных платежей".
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По сообщению пресс-службы, сотрудники финансовых расследований обнаружили большое количество нарушений в работе компании. В частности, правила деятельности платежной системы не соответствовали правилам НБУ.
"Сейчас на банковских счетах предприятий, которые входили в незаконную схему, заблокировано свыше 60 млн. грн.
В данный момент следственные действия продолжаются. После их завершения материалы будут переданы в суд для принятия решения в отношении организаторов преступной схемы", - говорится в сообщении.