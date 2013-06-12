Налоговики провели обыск в офисе WebMoney и заблокировали счета

Об этом порталу Дело сообщила руководитель департамента по связям с общественностью компании Маргарита Ормоцадзе.

Она также сообщила, что сотрудниками налоговой службы были изъяты тестовые сервера компании, на которых проводилось исследование новых IT-разработок компании.

На данный момент сотрудники компании WebMoney готовят правовую оценку действиям налоговой службы.

В тоже время, на официальном сайте Миндоходов сообщается о ликвидации "незаконной схемы на рынке электронных платежей".

По теме: СБУ провела обыск в одном из киевских банков

По сообщению пресс-службы, сотрудники финансовых расследований обнаружили большое количество нарушений в работе компании. В частности, правила деятельности платежной системы не соответствовали правилам НБУ.

"Сейчас на банковских счетах предприятий, которые входили в незаконную схему, заблокировано свыше 60 млн. грн.

В данный момент следственные действия продолжаются. После их завершения материалы будут переданы в суд для принятия решения в отношении организаторов преступной схемы", - говорится в сообщении.