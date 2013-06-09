В Хмельницком Яценюка спросили, почему отсутствует Кличко

В Хмельницком началась акция оппозиции “Вставай, Украина!”.

Как передает корреспондент УНИАН, около 2 тысяч человек отправились колонной от кинотеатра им. Шевченко к Площади независимости, где состоится митинг.

Во вступительном слове лидер «Свободы» Олег Тягнибок заявил, что акция оппозиции будет длиться до тех пор, пока им не удастся реализовать три задания. Первое задание, по его словам, - «побороть режим Януковича», второе - не допустить реванша диктатуры, и третье - провести процесс всеобъемлющих изменений в экономике страны.

Лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк добавил, что акция оппозиции будет продолжаться в областных центрах Украины.

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На вопрос корреспондента УНИАН о том, что в последнем письме лидер оппозиции Юлия Тимошенко призывала своих сторонников прекратить проведение этой политической акции, Яценюк ответил, что все организационные моменты объединенная оппозиция напрямую согласовывает с Тимошенко.

Лидера партии “УДАР” Виталия Кличко на акции в Хмельницком нет.

Журналисты спросили у Яценюка, почему отсутствует Кличко, и тот ответил, что это вопрос - не по адресу.