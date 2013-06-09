Хмельницкая милиция раздает журналистам спецжилеты на акцию “Вставай, Украина!”
Представители СМИ сами могут определиться, надевать им опознавательную одежду, или нет.
На акцию “Вставай Украина!”, которая состоится сегодня в Хмельницком, Управление МВД Украины в области раздает журналистам специальные жилеты с надписью “Пресса”.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-службы УМВД Украины в Хмельницкой области Инна Проник.
Она отметила, что местные журналисты получат на политическую акцию около 30 жилетов.
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“У нас есть возможность выдать безопасные жилеты для журналистов, чтобы вас издалека можно было распознавать. Такой опыт хорошо себя показал в Донецке, где во время аналогичной политической акции журналисты были одеты в спецжилеты”, - сказала она.
Проник добавила, что представители СМИ по собственному усмотрению могут определиться, надевать им опознавательную одежду, или нет.
Она также сообщила, что охрану общественного порядка на акции «Вставай, Украина!» в Хмельницком будут обеспечивать 243 работника милиции.