Украинцев будут вызывать в суд SMS-ками
В Украине с 3 июня началась реализация пилотного проекта по отправке судами SMS участникам судебного процесса.
Первыми нововведения введут Печерский и Святошинские суды Киева, Автозаводской суд Кременчуга, апелляционные суды Закарпатской и Днепропетровской областей, пишет Зеркало недели со ссылкой на Юрлигу.
Приказом от 1 июня N73 Государственная судебная администрация утвердила порядок передачи участникам судебного процесса текстов судебных повесток в виде SMS.
Повестку будут направлять в том случае, если участник процесса сам согласится получать ее в таком виде. Соответствующая заявка будет оформляться в суде или через интернет на официальном веб-портале судебной власти.
Результат доставки SMS на номер абонента (дата и время доставки или причина недоставки) автоматически размещается в соответствующем электронном реестре. Такое сообщение будут распечатывать и приобщать к материалам дела.
Общее количество символов в SMS по делам гражданского судопроизводства может составлять от 214 до 823, уголовного судопроизводства - от 254 до 859.