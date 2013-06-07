Украинцев будут вызывать в суд SMS-ками

Первыми нововведения введут Печерский и Святошинские суды Киева, Автозаводской суд Кременчуга, апелляционные суды Закарпатской и Днепропетровской областей, пишет Зеркало недели со ссылкой на Юрлигу.

Приказом от 1 июня N73 Государственная судебная администрация утвердила порядок передачи участникам судебного процесса текстов судебных повесток в виде SMS.

Повестку будут направлять в том случае, если участник процесса сам согласится получать ее в таком виде. Соответствующая заявка будет оформляться в суде или через интернет на официальном веб-портале судебной власти.

Результат доставки SMS на номер абонента (дата и время доставки или причина недоставки) автоматически размещается в соответствующем электронном реестре. Такое сообщение будут распечатывать и приобщать к материалам дела.

Общее количество символов в SMS по делам гражданского судопроизводства может составлять от 214 до 823, уголовного судопроизводства - от 254 до 859.