Юрий Луценко готов вернуться в политику

Об этом экс-министр заявил перед началом рассмотрения его иска к первому заместителю генпрокурора Рената Кузьмина и судей Печерского и апелляционного судов, принявших решение о его аресте, пишет Украинская правда.

Луценко заявил, что состояние его здоровья удовлетворительное и он готов возвращаться в политику.

"В Варшавском центре я прошел обследование и небольшую операцию. На более позднее время запланированы еще серьезные действия, но я полностью готов к полноценному участию в украинской политике", - сказал экс-министр.

Луценко сомневается, что его иск удовлетворят и высказывает мнение, что украинские суды стоит полностью распустить и набрать новый персонал.