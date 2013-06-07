Юрий Луценко готов вернуться в политику
16:25, 07 июня 2013Политика
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Юрий Луценко готов вернуться к участию в активной политической жизни.
Луценко готов возвращаться
Об этом экс-министр заявил перед началом рассмотрения его иска к первому заместителю генпрокурора Рената Кузьмина и судей Печерского и апелляционного судов, принявших решение о его аресте, пишет Украинская правда.
Луценко заявил, что состояние его здоровья удовлетворительное и он готов возвращаться в политику.
"В Варшавском центре я прошел обследование и небольшую операцию. На более позднее время запланированы еще серьезные действия, но я полностью готов к полноценному участию в украинской политике", - сказал экс-министр.
Луценко сомневается, что его иск удовлетворят и высказывает мнение, что украинские суды стоит полностью распустить и набрать новый персонал.
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