Из больницы Тимошенко выехал конвой

Как сообщили корреспонденту УНИАН сторонники экс-премьера, которые дежурят перед медучреждением, несколько минут назад из проходной больницы выехали автозак, автомобиль скорой помощи и сопровождающий автомобиль ГАИ. Сторонники Тимошенко провели кортеж скандированием “Юле - волю!” и “Позор!”.

Напомним, сегодня в 11.35 на территорию ЦКБ “Укрзализныци” прибыл кортеж конвойных автомобилей.

Как сообщили сторонники Тимошенко, которые дежурят перед медицинским учреждением, на территорию больницы заехали автомобили ГАИ, скорой медицинской помощи и автозак. По их словам, к Тимошенко также приехали ее защитники Сергей Власенко и Андрей Кожемякин.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 15.00 Киевский райсуд Харькова должен продолжить рассмотрение по сути дела против экс-премьера о корпорации «Единые энергетические системы Украины».

6 июня Власенко сообщил, что Тимошенко просит суд рассматривать ходатайство защиты по делу о деятельности ЕЭСУ в ее отсутствие на судебном заседании.