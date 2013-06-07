К больнице с Тимошенко прибыл конвой

Как сообщили корреспонденту УНИАН сторонники Тимошенко, которые сегодня дежурят перед медицинским заведением, в 11.35 на территорию больницы заехали автомобиль ГАИ, скорой медицинской помощи и автозак. Автомобили стоят перед центральным входом ЦКБ “Укрзалізниці”.

Сторонники Тимошенко встретили конвой возгласами “Юле — свободу!” и “Позор!”.

По их словам, к Тимошенко также приехали ее защитники Сергей Власенко и Андрей Кожемякин.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 15.00 Киевский райсуд Харькова должен продолжить рассмотрение по существу дела в отношении экс-премьера относительно корпорации «Единые энергетические системы Украины».

6 июня защитник Сергей Власенко сообщил, что Тимошенко просит суд рассматривать ходатайство защиты по делу о деятельности ЕЭСУ в ее отсутствие на судебном заседании.