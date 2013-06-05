Три оппозиционные фракции передали обращение об освобождении Тимошенко
23:04, 05 июня 2013Политика
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Народный депутат Александра Кужель от имени трех оппозиционных фракций передала обращение Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской по поводу освобождения экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.
Как передает корреспондент УНИАН, это Кужель сделала, когда Лутковская после выступления с ежегодным докладом с трибуны парламента начала отвечать на вопросы народных депутатов.
Кужель сообщила, что это обращение трех фракций – «Батьківщина», «УДАР» и «Свобода» - об «обязательности вашего вмешательства относительно нарушения прав Тимошенко и ее освобождения».
Лутковская взяла обращение и сказала: «Что касается госпожи Тимошенко, то производство в отношении нее открыто достаточно давно и оно продолжается и не прекращалось на ни час».
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