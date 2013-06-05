Три оппозиционные фракции передали обращение об освобождении Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, это Кужель сделала, когда Лутковская после выступления с ежегодным докладом с трибуны парламента начала отвечать на вопросы народных депутатов.

Кужель сообщила, что это обращение трех фракций – «Батьківщина», «УДАР» и «Свобода» - об «обязательности вашего вмешательства относительно нарушения прав Тимошенко и ее освобождения».

Лутковская взяла обращение и сказала: «Что касается госпожи Тимошенко, то производство в отношении нее открыто достаточно давно и оно продолжается и не прекращалось на ни час».