Суд признал лидера броварского «УДАРа» виновным

Как сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата от «УДАРа» Павла Ризаненко, по его словам, «суд вынес решение, которым Симутин признан виновным. Ему назначен штраф - 255 грн. Несмотря на видео, где видно, что его абсолютно незаконно задержали и никакого сопротивления он не оказывал, судья расценил его действию как «злостное неповиновение милиции».

Ризаненко добавил, что это решение суда будет обжаловано.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 июня, милиция опросила и отпустила председателя Броварской городской организации «УДАРа» Симутина.

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Согласно информации Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киевской области, в производстве следственного отделения Броварского горотдела милиции находится уголовное производство по факту хулиганских действий, которые происходили 25 мая в парке «Победа» в Броварах, по признакам уголовного правонарушения предусмотренного ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины.

«Во время проведения следственных действий нескольким участникам события вручались повестки. Один из свидетелей после получения повестки явился в орган внутренних дел. Другой участник отказался получать повестку. Когда в присутствии свидетелей и осуществляя видеосьемку правоохранители пытались вручить повестку во второй раз, мужчина отказался снова», - отметили в ОСО.

Работники милиции обратились в суд с соответствующим ходатайством. Было принято решение о принудительной доставке очевидца в следственный орган. «После очередного отказа стражи порядка вынуждены были применить спецсредства (наручники), после чего доставили свидетеля в горотдел, опросили и отпустили», - говорится в сообщении милиции.