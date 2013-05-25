УДАР: В Броварах на субботнике по демонтажу незаконного забора избили журналиста

Об этом заявил народный депутат от "УДАРа" Павел Ризаненко, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Все мы пришли в этот парк не ломать и не крушить забор, а для того чтобы его демонтировать и убрать», - сказал депутат, подчеркнув, что забор незаконно установлен частным предприятием «Феско», которое принадлежит Сергею Федоренко.

«Парк - это собственность общины, а не чья-то личная», - подчеркнул Ризаненко, отметив, что «мы хотели демонтировать забор, чтобы община могла спокойно пользоваться своей собственностью, своим парком».

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По его словам, когда активисты пришли на место, где был забор, там уже стояла милиция. Пока активисты общались с заместителем начальника милиции, в толпе появились «лица характерной внешности, которые уже становятся неотъемлемым элементом массовых акций».

«Сначала эти люди просочились в толпу, и затем началась драка. Возле меня стоял журналист, которого один из этих гопников жестоко ударил по лицу. Другого человека вообще избили до крови. На видео все это есть», - сообщил Ризаненко.

«Мы требовали у правоохранительных органов задержать виновников, но они повалили на землю другого человека, лицо которого было в крови», - сообщил депутат.

Он подчеркнул, что на его требование задержать виновных в избиении журналиста и общественного активиста милиция вообще не отреагировала.

Сейчас Ризаненко вместе с участниками субботника находится в райотделе милиции, где находятся и задержанные участники акции, сообщили в пресс-службе.