Профильный комитет рекомендует Раде расширить доступ к публичной информации

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации сегодня на заседании единогласно рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект, который совершенствует законодательство о доступе к публичной информации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя комитета Николая Томенко, речь идет о законопроекте «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины «Об информации» (в новой редакции) и Закона Украины «О доступе к публичной информации» (регистр. № 0947), а также о 35 поправках к нему.

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Томенко напомнил, что этот законопроект снимает много несогласованностей в реализации Закона «Об информации»: он запрещает включение в генеральные планы информации с ограниченным доступом, обеспечивает открытый доступ к протоколам сессий городских советов, решений и заключений их постоянных комиссий, ужесточает запрет ограничивать доступ к информации о распоряжении коммунальным имуществом и бюджетными средствами органами местного самоуправления и многое другое.

Также комитет рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект «О проекте Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усиления гарантий свободы слова в Украине и противодействия цензуре)» (регистр. № 0942).