Симоненко отказался показать журналистам свою декларацию (видео)

Об этом он заявил, отвечая на вопрос корреспондента "Честно", где общественность может ознакомиться с его декларацией об имуществе, сообщает Украинская правда.

Симоненко сообщил, что он уже ранее предоставил информацию в секретариат Аппарата Верховной Рады. Однако там журналисты получили отказ.

В Аппарате ВР сослались на то, что в декларации об имуществе есть данные, которые считаются конфиденциальными, поэтому без согласия самих нардепов, декларацию Аппарат не может предоставить.

"Таким образом, декларации 261 депутата до сих пор недоступны для общественности. Учитывая это активисты готовы обжаловать непредоставление этой информации в суде", - заявили в "Честно".

По состоянию на 21 мая только 183 депутата обнародовали свои декларации о доходах.