В Свободе объяснили встречу с немецкими националистами

Как передает корреспондент УНИАН, во время брифинга народный депутат от Свободы Михаил Головко, который был участником визита в Германию, объяснил, что визит состоялся в ответ на неофициальное приглашение от Национал-демократической партии Германии, которая имеет своих представителей, в частности, в разных местных советах страны.

«Они обратились к нашим депутатам из Тернопольской области, а я представляю как раз Тернопольскую область, (пригласили - УНИАН) на дружеский визит, чтобы познакомиться, неофициальный визит», - сказал он и добавил, что в поездке для обмена опытом был вместе с депутатами горсовета.

Головко подчеркнул, что эта партия является официальной и получит от правительства Германии до 3 млн евро на свою партийную деятельность.

“Все те басни о фашистах, которые рассказывают, в действительности не соответствуют действительности. И обвинения, которые этой партии вменяли, они выиграли в суде. Немецкий суд признал официально их легитимной (партией — УНИАН), и в пределах закона их деятельность”, - сказал депутат от «Свободы».

Головко также подчеркнул, что Свобода работает со всеми партиями в Европе.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 июня, народный депутат от Партии регионов Нестор Шуфрич выразил возмущение проведением встречи между представителями Свободы и Национал-демократической партии Германии.

“Народный депутат Украины от партии Свобода Михаил Головко посетил с дружеским визитом своих коллег из Национал-демократической партии Германии”, - сказал Шуфрич и добавил: “Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты”.

По словам Шуфрича, эта немецкая партия является “маргинальной партией, которая не воспринимается в немецком обществе и считается неофашистской”.

“Скажите, пожалуйста, что связывает сегодня “свободовцев” и неофашистов Германии? Желание повторить события 30-40 годов? Попытаться создать систему, которая уничтожала людей?”, - сказал Шуфрич.