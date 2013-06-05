Шуфрича возмутили контакты свободовцев с немецкими националистами
Шуфрич возмущен встречей “свободовцев” с представителями Национал-демократической партии Германии.
Народный депутат Украины от Партии регионов Нестор Шуфрич возмущен проведением встречи между представителями партии “Свобода” и Национал-демократической партии Германии.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во время брифинга Шуфрич отметил, что об этой встрече написал в своем блоге один из украинских журналистов.
“О том, что народный депутат Украины от партии “Свобода” Михаил Головко посетил с дружеским визитом своих коллег из Национал-демократической партии Германии”, - сказал Шуфрич и добавил: “Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты”.
По словам Шуфрича, эта немецкая партия является “маргинальной партией, которая не воспринимается в немецком обществе и считается неофашистской”.
“Скажите, пожалуйста, что связывает сегодня “свободовцев” и неофашистов Германии? Желание повторить события 30-40 годов? Попытаться создать систему, которая уничтожала людей?”, - сказал Шуфрич.
Он также отметил, что на официальном сайте “Свободы” не было информации о соответствующем визите.
“Почему стесняются этих контактов наши коллеги из партии “Свобода”?”, - добавил депутат-«регионал».
***Национал-демократическая партия Германии (NPD) - правая националистическая немецкая партия. Федеральная служба защиты Конституции позиционирует ее как правоэкстремистскую.
В 2011 году NPD объединилась с Немецким народным союзом.