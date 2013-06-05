Шуфрича возмутили контакты свободовцев с немецкими националистами

Народный депутат Украины от Партии регионов Нестор Шуфрич возмущен проведением встречи между представителями партии “Свобода” и Национал-демократической партии Германии.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во время брифинга Шуфрич отметил, что об этой встрече написал в своем блоге один из украинских журналистов.

“О том, что народный депутат Украины от партии “Свобода” Михаил Головко посетил с дружеским визитом своих коллег из Национал-демократической партии Германии”, - сказал Шуфрич и добавил: “Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты”.

По словам Шуфрича, эта немецкая партия является “маргинальной партией, которая не воспринимается в немецком обществе и считается неофашистской”.

“Скажите, пожалуйста, что связывает сегодня “свободовцев” и неофашистов Германии? Желание повторить события 30-40 годов? Попытаться создать систему, которая уничтожала людей?”, - сказал Шуфрич.

Он также отметил, что на официальном сайте “Свободы” не было информации о соответствующем визите.

“Почему стесняются этих контактов наши коллеги из партии “Свобода”?”, - добавил депутат-«регионал».

***Национал-демократическая партия Германии (NPD) - правая националистическая немецкая партия. Федеральная служба защиты Конституции позиционирует ее как правоэкстремистскую.

В 2011 году NPD объединилась с Немецким народным союзом.