Янукович дал добро на запрет похождений детей в ночные клубы

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон №243-VІІ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка пребывания детей в заведениях, в которых осуществляется деятельность в сфере развлечений, или учреждениях общественного питания в ночное время».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Как сообщал УНИАН, 16 мая Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты (о пребывании ребенка в учреждениях общественного питания и сферы развлечений в ночное время).

Законом запрещается детям в возрасте до 16 лет с 22.00 до 6.00 находиться в заведениях, в которых проводится деятельность в сфере развлечений, и учреждениях общественного питания, если их не сопровождает, по крайней мере, однин из родителей или другой законный представитель ребенка.

Также закон обязывает владельцев и должностных лиц развлекательных заведений и учреждений общественного питания принимать меры по недопущению в такие заведения с 22.00 до 6.00 детей до 16 лет, которых не сопровождают родители или другие законные представители, предоставляя им право требовать у посетителей таких заведений документов, подтверждающих достижение ими 16-летнего возраста.

Нарушение установленного законом порядка пребывания детей в заведениях, в которых осуществляется деятельность в сфере развлечений, или учреждениях общественного питания влечет за собой наложение штрафа на должностные лица предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности, граждан – владельцев предприятий или уполномоченных ими лиц, граждан – субъектов предпринимательской деятельности от 20 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.