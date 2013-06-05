Янукович сегодня встретится с директором ФБР

Янукович сегодня проведет встречу с директором Федерального бюро расследований США.

Президент Украины Виктор Янукович сегодня проведет встречу с директором Федерального бюро расследований США Робертом Мюллером. Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, встреча начнется в 12.00. В начале встречи запланирована протокольная съемка. Представители СМИ приглашаются на 11.30. Аккредитация представителей СМИ проводится до 10.30 по тел. +380 (44) 255-65-51

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter