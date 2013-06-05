Янукович сегодня встретится с директором ФБР
10:11, 05 июня 2013Политика
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Янукович сегодня проведет встречу с директором Федерального бюро расследований США.
Роберт Мюллер - в Киеве
Президент Украины Виктор Янукович сегодня проведет встречу с директором Федерального бюро расследований США Робертом Мюллером.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, встреча начнется в 12.00.
В начале встречи запланирована протокольная съемка. Представители СМИ приглашаются на 11.30.
Аккредитация представителей СМИ проводится до 10.30 по тел. +380 (44) 255-65-51
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