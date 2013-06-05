Завтра журналисты собираются в «Межигорье»

6 июня в 9.00 журналисты проконтролируют исполнение решения Киевского окружного административного суда, который запретил проведение в этот день акций возле резиденции Президента Украины Виктора Януковича «Межигорье» (с. Новые Петровцы, ул. Ивана Франко, 19).

Об этом сообщает «Телекритика», напоминая, что Киевский окружной административный суд запретил проведение акции движения «Стоп цензуре» возле резиденции Президента «Межигорье» в День журналиста, который отмечается 6 июня.

Суд в своем решении основывался на письме Вышгородского райотдела милиции «о том, что проведение мирного собрания 6 июня 2013 года по вышеприведенному адресу может привести к грубому нарушению общественного порядка и безопасности участников дорожного движения».

Иск в суд о запрещении акции подал сельский голова Новых Петровцев Родион Старенький.

Аналогичные иски Старенький подал в 2011 и 2012 годах. Тогда суд тоже запрещал проводить акции, но журналисты все равно прибывали к резиденции Президента контролировать, как исполняется решение суда.

Источник: http://www.telekritika.ua/kontent/2013-06-05/82248