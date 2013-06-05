Посол Великобритании советует Украине «очень серьезно постараться»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на конференции «Роль аккредитации и метрологии для украинской промышленности и торговли» сегодня в Киеве.

«Я надеюсь, что в следующие несколько месяцев будет проведено достаточно работы для того, чтобы убедить руководителей европейских стран подписать Соглашение об ассоциации в Вильнюсе в ноябре этого года. Мы надеемся, что работа на этом не остановится, однако следующие несколько месяцев являются критически важными для будущих отношений между Европой и Украиной», - сказал Саймон Смит.

По его убеждению, все, кто переживает за будущее отношений Украины и ЕС, «должны очень серьезно постараться и тяжело поработать».

По словам посла, одним из основных преимуществ, которые может получить Украина при подписании Соглашения об ассоциации, включая зону свободной торговли, является доступ к одному из крупнейших единых рынков в мире.

«Это рынок, где сосредоточено 500 миллионов потребителей, и на таком огромном рынке вопросы стандартизации и гармонизации играют ключевую роль», - сказал он.