Посол Великобритании: Соглашение об ассоциации с ЕС будет полезным для всех

Как передает корреспондент УНИАН, во время заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции посол сказал: «В Европейском Союзе есть общее убеждение и общее виденье того, что это Соглашение об ассоциации будет очень полезным для всех нас».

По словам С.Смита, в Евросоюзе убеждены в том, что Соглашение об ассоциации вместе с углубленной и всеобъемлющей зоной свободной торговли, которая является частью этого соглашения, принесет Украине огромные преимущества.

В то же время он выразил убеждение, что, говоря о преимуществах, нужно конкретизировать, в частности, что речь идет о лучших стандартах охраны окружающей среды, инвестиционном климате, расширении возможностей для украинских компаний и улучшении судебной системы.

Как сказал С.Смит, посольство Великобритании думает над тем, как объяснить украинским гражданам преимущества от подписания соглашения.