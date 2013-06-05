Москаль: Каськива выгнали из университета за пьянство

Об этом Москаль написал на своей странице в Facebook.

По словам нардепа, его заинтересовал тот факт, что в автобиографии Владислава Каськива сообщается об отчислении из университета в 1992 году по политическим мотивам. Это утверждение вызвало у депутата недоверие.

"На период обучения и отчисления г. Каськива из Университета (1992 год), Президентом Украины был Леонид Кравчук. Известно также, что это единственный Президент Украины, во времена правления которого не было ни одного преследования по политическим мотивам", - написал Москаль в комментарии к опубликованному им ответу Черновицкого национального университета им. Юрия Федьковича на его запрос относительно периода обучения Каськива в данном университете.

Так, в документе сообщается, что 1 августа 1991 Владислав Каськив был зачислен студентом 1-го курса исторического факультета дневной формы обучения.

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Но 11 декабря 1992 приказом по университету он был отчислен со 2-го курса исторического факультета за организацию пьянки и "потерю связи с университетом". Как объясняет Москаль, последняя формулировка означает систематические прогулы.

Позже приказом по Университету от 2 сентября 1993 Каськив был восстановлен студентом 2 курса исторического факультета заочной формы обучения, и снова отчислен в 1994 году за потерю связи с университетом.

В то же время, на официальном сайте Госинвестпроекта Владислав Каськив опубликовал ответ на обвинения Москаля, где утверждает, что отчисления "за пьянство" стало прикрытием преследований за политический активизм.

"Ряд забастовок организованных в ЧГУ (Черновицкий государственный университет) стали настоящей причиной увольнения с формулировкой "без права восстановления", - утверждает Каськив.

Также глава Госинвестпроекта ссылается на очевидцев и участников тех событий.

"Это хорошо знакомая история тысячам студентов и преподавателей ЧГУ. Эти события также отражены во многих хрониках. Тогда я встретил большинство своих друзей и единомышленников. А сами события родили целое поколение молодых патриотов, которые сегодня формируют государственность Украины", - говорит Каськив.

В частности, в опубликованном опровержении приводится мнение руководителя Департамента экологии и туризма Черновицкой ОГА Бориса Баглея, бывшего Председателя студенческого забастовочного комитета 1991 года в Черновицкой области.

"Причина отчисления Владислава Каськива из университета "за пьянство" была специально придумана тогдашним секретарем партийной организации", - заявил Баглей.