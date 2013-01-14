Каськив рассказал об итогах расследования подписания соглашения по LNG-терминалу

Как сообщает From-ua, сам Владислав Каськив так прокомментировал решение правительства: «Решение Правительства позволит успешно завершить Нацпроект «LNG терминал». Мой «выговор» - это цена, благодаря которой все украинцы узнали, что этот проект является спасением Украины в ее борьбе за независимость. Сейчас проект имеет колоссальную известность и поддержку в обществе. Я бы еще долго не смог этого добиться путем разъяснительной кампании.



Информирую, что мы провели внутреннее расследование в команде, которая непосредственно отвечает за реализацию проекта. По результатам расследования будут приняты дисциплинарные и кадровые решения».

«Думаю, что события двух последних месяцев расслабили наших врагов. Они получили фальшивую цель, потеряли темп атаки, и это станет для них роковой ошибкой. Сейчас я жду новой мощной волны дискредитации с помощью заказных сообщений и провокаций», - добавил Каськив.

О дальнейшей судьбе проекта LNG-терминала Владислав Каськив высказался оптимистично: «Его реализация уже прошла точку невозврата. А Президент снял интригу, когда сказал, что проект будет реализован при любых обстоятельствах. Поэтому сегодня крайне необходимо поставить точку в этой истории, чтобы быстро двигаться дальше. Главные события по проекту произойдут в три последующие недели. Сейчас мы обрабатываем более 12 различных соглашений по реализации проекта».