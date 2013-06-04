Янукович готов выступать в ВР с посланием, но есть «открытый» вопрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал представитель Президента Украины в парламенте Юрий Мирошниченко сегодня во время брифинга, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, само послание уже есть в Верховной Раде.

“Президент выразил готовность его представить лично. Конечно, в формате выступления, а не зачитывать весь текст, ведь он имеет объемный вид”, - сказал Представитель Президента и допустил, что такой текст физически просто невозможно зачитать в полном объеме во время пленарного заседания.

Мирошниченко также отметил, что на этот вопрос будет влиять и отношение депутатов – даст ли оппозиция Президенту возможность выступить.

“Этот вопрос остается открытым. Никаких конструктивных предложений пока мы от оппозиции не слышали”, - сказал Мирошниченко.