По данным экзит-пола на выборах мэра Василькова лидирует Сабадаш

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе социологической группы.

В частности, Сабадаш, по данным экзит-пола получил 37, 1 процента, второе место занял Валерий Попович (прежний мэр Василькова) – 27 %, третье – представитель партии «УДАР» Сергей Сабов с результатом 22, 3 %.

Как отметили социологи, было опрошено 1585 человек электорального возраста, которые постоянно живут в Василькове.

Опрос проводился методом интервью на выходе с 14 избирательных участков из 18 имеющихся. Погрешность выборки составляет 2, 5 процента.