По данным экзит-пола на выборах мэра Василькова лидирует Сабадаш
22:14, 02 июня 2013Политика
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По данным экзит-пола, проведенного Информационно-аналитической группой Республика на выборах городского председателя Василькова (Киевская область) наибольшее количество голосов получил представитель Партии регионов Владимир Сабадаш.
Сабадаш, по данным экзит-пола получил 37, 1 процента
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе социологической группы.
В частности, Сабадаш, по данным экзит-пола получил 37, 1 процента, второе место занял Валерий Попович (прежний мэр Василькова) – 27 %, третье – представитель партии «УДАР» Сергей Сабов с результатом 22, 3 %.
Как отметили социологи, было опрошено 1585 человек электорального возраста, которые постоянно живут в Василькове.
Опрос проводился методом интервью на выходе с 14 избирательных участков из 18 имеющихся. Погрешность выборки составляет 2, 5 процента.
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