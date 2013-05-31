В оппозиции прислушались к мнению Тимошенко о едином кандидате

Об этом заявил сегодня в Донецке лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента УНИАН.

Тягнибок, комментируя статью экс-премьера Юлии Тимошенко «День Европы» в части президентских выборов и ее позиции в этом вопросе, подчеркнул, что «Свобода» «постоянно декларировала именно эту позицию».

«Мы считали, что нелогично и бессмысленно, если система президентских выборов в Украине будет такой, как сейчас, определять единого кандидата от оппозиции. И за два года определить это очень сложно, тем более что мы разные политические силы, у нас есть разный избиратель и он хочет видеть кандидатом в Президенты такого же, какой он сам», - сказал Тягнибок.

Он отметил, что при двухтуровых выборах оппозиционерам не нужно сражаться друг с другом в первом туре, а во втором оппозиционные кандидаты все должны договориться и поддержать того, кто выйдет во второй тур, того, кто станет победителем.

«Но если выборы будут однотуровые, о чем сейчас говорит Партия регионов, ну тогда известно, что надо будет уже в первом туре определять единого кандидата в Президенты от оппозиции», - подчеркнул лидер «Свободы».

В то же время он акцентировал, что оппозиция сегодня, за два года до предстоящих президентских выборов, «должна поставить перед собой планку, поставить сверхзадачу и бороться за то, чтобы не было Януковича во втором туре».

При этом Тягнибок добавил, что оппозиции, конечно, нужно добиться, чтобы на предстоящих президентских выборах не было фальсификаций.

Как сообщал УНИАН, Тимошенко выступает против выдвижения единого кандидата от оппозиции на президентских выборах в 2015 году, если выборы будут в два тура.

"Хочу четко заявить, что я против выдвижения от оппозиции единого кандидата в Президенты, если выборы будут проходить в два тура. Считаю, что выдвижение единого кандидата от оппозиции на президентские выборы не только не нужно, но и крайне вредно для победы", - говорится в статье Ю.Тимошенко, написанной для Lb.ua и опубликованной на сайте "Батькивщины".