Тимошенко против единого кандидата в президенты от оппозиции

Об этом говорится в ее письме, опубликованном на сайте "Батькивщины", сообщает Украинская правда.

"Хочу четко заявить, что я против выдвижения от оппозиции единого кандидата в президенты, если выборы будут проходить в два тура. Считаю, что выдвижение единого кандидата от оппозиции на президентские выборы не только не нужно, но и крайне вредно для победы", - отметила Тимошенко.

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"Во второй тур обязательно выйдет один из представителей демократической оппозиции, а если все будет так, как сейчас, то, возможно, во втором туре окажутся два оппозиционера. Оба варианта - положительные, поэтому не лишайте народ права выбора путем теневых договоренностей", - заявила она.

По словам экс-премьера, "в информационном пространстве активно навязывается тема "единого кандидата" для того, чтобы играя на амбициях оппозиционных лидеров и включая убийственные суммы финансовых ресурсов, Клюевы, Левочкины, Фирташы и другие "веселые чемоданчики" за несколько дней до начала выборов провалили новую "каневскую четверку" и объяснили народу всю беспомощность, никчемность, глупость всех оппозиционеров".

Также Тимошенко заявила, что "нужно добиться максимальной мобилизации украинцев против правящей Семьи в первом туре президентской избирательной кампании".

"Такую мобилизацию гораздо лучше проведут несколько мощных команд настоящих кандидатов в президенты Украины от оппозиции, чем одна такая команда", - считает она.

Кроме того, Тимошенко хочет, "чтобы все лидеры оппозиционных сил уже сегодня подписали публичное соглашение о непротивостоянии между собой в первом туре и о единодушной поддержке оппозиционера во втором туре".

"Именно отсутствие такого единства оппозиции во втором туре президентских выборов 2010 года и привела к власти сегодняшнюю беду", - заявила она.

Как известно, лидер фракции "Удар" Виталий Кличко надеется, что имя единого кандидата в президенты от трех оппозиционных фракций будет объявлено весной 2014 года.