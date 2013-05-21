Луценко считает, что за президентской булавой должен идти только один

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий Луценко считает, что оппозиция должна определиться с единым кандидатом до начала президентской кампании.

Об этом он сказал в эксклюзивном комментарии для Gazeta.ua относительно единого кандидата от оппозиции на президентских выборах 2015 года.

"Несогласованность единого кандидата ставит под сомнение способность оппозиции договориться о плане изменений в стране", - сказал Луценко.

Он согласился с тем, что согласование единого кандидата - сложный вопрос. “Никто и не требовал его объявления на митинге оппозиции 18 мая уже и немедленно. Но заявить о решении этом сделать до определенной даты, например до конца года, с моей точки зрения, было необходимым”, - отмечает он.

По убеждению Луценко, единый кандидат от оппозиции стал бы мощным мобилизирующим сигналом для украинского общества. “Сделал бы победу над Януковичем чрезвычайно вероятной, фактически неминуемой. Это решение внесло бы панику в стройную в настоящее время систему карательных органов, судов и админресурса. Многие из функционеров и финансистов режима Януковича, как минимум, начали бы тихий саботаж, а ближе к выборам - и открытый переход на сторону большинства избирателей”, - убежден он.

Луценко выражает сожаление, что вместо этого 18 мая все услышали об абсолютно противоположном плане - идти за президентской булавой всем лидерам всех оппозиционных сил в одиночку. “В условиях максимальной концентрации денег, медиа и админресурса "межигорским семейством", считаю такое решение грубой ошибкой”, - отметил политик.

Во-первых, по его словам, история выборов свидетельствует, что в условиях фальсификаций Партией регионов преимущество демократических сил составляло лишь 5-7%. Раздельные кампании разных оппозиционных лидеров волей-неволей делают сторонников разных оппозиционных сил конкурентами на время кампании. Достаточно пары резких или непродуманных высказываний с какой-либо стороны - и оскорбленный избиратель не пойдет голосовать, а тем более агитировать за конкурента во втором кругу.

Во-вторых, отмечает Луценко, конкуренция оппозиционных кандидатов дает легкую возможность манипуляций в контролируемых властью средствах массовой информации. По его убеждению, это значительно облегчает их задачу вывода во второй круг выборов удобного для Януковича партнера спарринга.

“И главная проблема - несогласованность единого кандидата в президенты ставит под большое сомнение способность оппозиции договориться в случае победы о единой команде и едином плане перемен в стране. Что происходит в результате такой внутренней конкуренции, мы хорошо помним с 2005 года”, - считает Луценко.

“И, тем не менее, не стоит посыпать голову пеплом. То, в чем ошиблись политики, могут еще исправить собственно избиратели. Если они думают так же, как и я, то уже до весны следующего года у нас будет явный фаворит народной поддержки, и остальные политики, которых интересует не свой интересе, а об общая победа, должны будет снять свои кандидатуры”, - отмечает он.